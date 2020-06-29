Bayramiç'te boşaltılan okul binasında yangın
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Bayramiç'te boşaltılan okul binasında yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesinin ek binasında çıkan yangın söndürüldü.

Bayramiç'te boşaltılan okul binasında yangın
29.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:24

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesinin ek binasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, okul binasının yıkım işlemi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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