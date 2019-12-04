Bayramiç'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

04.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:56

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki kapalı pazar alanında iki grup genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö. (18) tarafından göğsünden bıçaklandığı iddia edilen İ.E.G. (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan İ.E.G, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli S.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA