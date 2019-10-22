Bayramiç'te ATV arazi aracı devrildi: 1 yaralı

Bayramiç'te ATV arazi aracı devrildi: 1 yaralı

Bayramiç'te, ATV arazi aracından düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

22.10.2019 12:13
Bayramiç'te ATV arazi aracı devrildi: 1 yaralı

Bayramiç'te, ATV arazi aracından düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Köseler köyünden Bayramiç istikametine giden Mevlüt Tellioğlu'nun kullandığı arazi aracı, Mollahasanlar Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yola savrularak yaralanan Tellioğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından ÇOMÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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