Bayramiç'te anız yangını söndürüldü
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Bayramiç'te anız yangını söndürüldü

Bayramiç'te anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir arazide çıkan anız yangını söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir arazide çıkan anız yangını söndürüldü.

Örenli köyü yakınındaki Yeniler Deresi Kocatarla mevkisinde anız yangını çıktı.

Arpa tarlasında, balya bağlanan bölümde etkili olan alevlere Orman İşletme Müdürlüğü müdahale etti.

Arazözler ve ilk müdahale araçlarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Bayramiç'te anız yangını söndürüldü
Bayramiç'te anız yangını söndürüldü
Bayramiç'te anız yangını söndürüldü
Bayramiç'te anız yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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