Bayramiç'te anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü.
23.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:46
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü.
Harmanlık mevkisinde başlayan yangın, bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.
Çam ağaçlarının bir bölümünü de etkileyen alevlere İlçe Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti.
Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA