Bayramiç'te anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Harmanlık mevkisinde başlayan yangın, bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Çam ağaçlarının bir bölümünü de etkileyen alevlere İlçe Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA