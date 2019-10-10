Bayramiç'te, Amatör Spor Haftası kutlandı

10.10.2019 14:10

Bayramiç'te Amatör Spor Haftası, düzenlenen yürüyüş ve törenle kutlandı. Törende birbirinden zorlu spor hareketlerini gerçekleştirerek hünerlerini sergileyen amatör sporcular, büyük beğeni topladı.



Ülkemizde bu yıl 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası nedeniyle Bayramiç'te yürüyüş ve tören düzenlendi.

İlçe otogarında bir araya gelen protokol üyeleri, eğitimciler ve ilçedeki çeşitli kulüp ve kurslarda yer alan amatör sporcular, Yıldırım Akbulut Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından meydanda tören düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serdar Akar, eğitimciler ve ilçedeki amatör kulüplerin yetkilileri katıldı.

Törende söz alan Akar, Bayramiç'te amatör sporun durumu ve ilçede faaliyet gösteren kulüpler hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından taekwondocular, branşlarında gösteriler yaparak hünerlerini sergiledi. Birbirinden zorlu hareketleri büyük bir beceriyle gerçekleştiren sporcular, alkış topladı.

Kaynak: AA