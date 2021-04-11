Bayramiç'te ağabeyini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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Bayramiç'te ağabeyini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel
Bayramiç'te ağabeyini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, tabancayla ağabeyini karnından yaraladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, tabancayla ağabeyini karnından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağı Çavuşlu köyünde, aralarında daha öncede husumet bulunan Mustafa Y. ile kardeşi İlyas Y. bir tarlanın satılması meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlyas Y. yanındaki tabancayla ağabeyi Mustafa Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karnından yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine götürülen Mustafa Y, burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlyas Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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