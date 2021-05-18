Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
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Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI

Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 13 yaşındaki Ramazan Yıldırım ve 14 yaşındaki Abdullah Cantürk, anneleri bakımsızlık nedeniyle halsiz kalan 12 yavru köpeği bakımını üstlendi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 13 yaşındaki Ramazan Yıldırım ve 14 yaşındaki Abdullah Cantürk, anneleri bakımsızlık nedeniyle halsiz kalan 12 yavru köpeği bakımını üstlendi..

Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyünde, bir sokak köpeği köy meydanında 12 yavru dünyaya getirdi. Ramazan Yıldırım ve Abdullah Cantürk isimli 2 arkadaş, meydandaki bir ağacın altında bulunan sokak köpeğinin 12 yavrusuna bakmakta zorlandığını görünce, yavruların imdadına yetişti. Annelerinin hepsini emzirip doyurmakta zorlandığı yavruları, 2 çocuk evlerinden her gün süt getirip tek tek biberon ile besliyor. Anneleri için de ekmek getirip bırakıyor.

Sokak köpeğinin başka bir köyden getirilerek bırakılmış olabileceğini belirten Abdullah Cantürk, "Bu köpekler 1 aydır sahipsiz. Annesi yavrularına bakamıyor. Kendi imkanlarımızla süt ve ekmek getirerek köpeklere bakıyoruz. 12 tane yavru var. Yavrular biraz daha büyüyünce onları köyde sahiplendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Ramazan Yıldırım ise, sahipsiz olan anne ve yavruların aç kalmaması için evlerinden süt ile ekmek getirip karınlarını doyurmaya çalıştıklarını belirtti.

Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | BAYRAMİÇ'TE 2 ÇOCUK, SOKAK KÖPEĞİ VE 12 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI - Haberler
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