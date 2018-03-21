Bayramiç Geleneksel Deve Güreşlerine Doğru
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, önümüzdeki pazar günü deve güreşleri düzenlenecek.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, önümüzdeki pazar günü deve güreşleri düzenlenecek.
Panayır alanındaki deve güreşi sahasında yapılacak olan güreşleri vatandaşların ücretsiz olarak izleyebilecek.
Mehmetçik Vakfı yararına yapılacak olan güreşlere ilginin yüksek olması bekleniyor.
Güreşler nedeniyle ilçe merkezinde develer gezdirilirken vatandaşlara çeşitli duyurular yapıldı. Havutları giydirilen develer, Bayramiç sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.