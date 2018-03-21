Bayramiç Geleneksel Deve Güreşlerine Doğru

Bayramiç Geleneksel Deve Güreşlerine Doğru

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, önümüzdeki pazar günü deve güreşleri düzenlenecek.

Bayramiç Geleneksel Deve Güreşlerine Doğru

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, önümüzdeki pazar günü deve güreşleri düzenlenecek.

Panayır alanındaki deve güreşi sahasında yapılacak olan güreşleri vatandaşların ücretsiz olarak izleyebilecek.

Mehmetçik Vakfı yararına yapılacak olan güreşlere ilginin yüksek olması bekleniyor.

Güreşler nedeniyle ilçe merkezinde develer gezdirilirken vatandaşlara çeşitli duyurular yapıldı. Havutları giydirilen develer, Bayramiç sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

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