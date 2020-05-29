Bayramiç Devlet Hastanesi eczane deposundaki yangın korkuttu
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Bayramiç Devlet Hastanesi eczane deposundaki yangın korkuttu

ÇANAKKALE?'nin Bayramiç ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin 5'inci katında bulunan ecza deposunda çıkan yangın, kısa süreli endişe yarattı.

Bayramiç Devlet Hastanesi eczane deposundaki yangın korkuttu
29.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:20

 

ÇANAKKALE?'nin Bayramiç ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin 5'inci katında bulunan ecza deposunda çıkan yangın, kısa süreli endişe yarattı. Hastalar ve yakınları dışarı çıkartılırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.Yangın, saat 21.30 sıralarından Bayramiç Devlet Hastanesi'nin 5'inci katında bulunan ecza deposunda meydana geldi. Alevleri gören hastane güvenliği, durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Hastane personeli yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bütün katı saran dumanlar dolayısıyla hastalar ve çalışanlar dışarı çıkarıldı. Ardından olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu yangının ecza deposunda çıktığı tespit dildi.

Yangın nedeniyle hastanenin acil servisine gelen bazı hastaların tedavileri tedbir amaçlı hastane bahçesinde yapıldı.


Kaynak: DHA

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