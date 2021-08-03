Bayramiç Beyazı için hasat zamanı

Kazdağları'nın endemik meyvesi, adını Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinden alan Bayramiç Beyazı için hasat töreni yapıldı.

Kazdağları'nın endemik meyvesi, adını Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinden alan Bayramiç Beyazı için hasat töreni yapıldı. Nektarin hasadı 5 bin 500 dönümlük alanda, 250 bin ağaçta yapılacak. Bu yıl ortalama 14 bin ton üretim bekleniyor. Çanakkale Bayramiç Beyazı nektarin hasadı törenle başladı.

Kazdağları'nın endemik meyvesi, Çanakkale'nin birinci, Türkiye'nin yedinci Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli Ürünü olan nektarin hasadı 5 bin 500 dönümlük alanda yapılacak. Yıllık ortalamalara göre 250 bin ağaçtan 13-15 bin ton ürün elde ediliyor.

Coğrafi tescilin önemine değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, sekizinci ürünlerin tescil yolunda olduğunu söyledi. Coğrafi İşaretli Ürünler, bulundukları bölgenin, şehrin ve Ülkenin tanıtılmasında büyük öneme sahiptirler. İlimizde beş yıl öncesine kadar coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı üç iken bugün kurumlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda 7 oldu. Bir aksilik olmaz ise Ağustos ayında sekizinci ürünümüze Coğrafi İşaret Tescili almış olacağız. Bayramiç Beyazı, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi Kazdağları eteklerinde yıllardan beri endemik bir tür olarak yetişen ve yöre halkı tarafından daha önceleri beyaz tüysüzü olarak anılan kendine özgü rengi, tadı, kokusu, aroması ve uzun raf ömrü ile diğer nektarin çeşitlerinden ayrılan, beğenilerek tüketilen bir ürünümüzdür. Bayramiç beyazı, bundan sonra Uluslararası arenada da kendinden söz ettirecektir. Çünkü; 16 Nisan 2021 günü Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ülkemizin 7. Çanakkale'mizin 1. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili alan ürünü olmuştur. Kayıtlarımıza baktığımızda Bayramiç Beyazı 423 üreticimiz tarafından, 5 bin 500 dönümlük alanda, 250 bin ağaçta üretilmekte ve yıllık ortalama 13 ile 15 bin ton arasında ürün alınmaktadır. Bu değerli ürünümüzün Avrupa Birliği coğrafi İşaret Tescili almasının ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. " dedi.

Hasat Etkinliği; Bayramiç Beyazının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili almasında emeği geçenlere plaket verilmesi ve Bayramiç beyazından yapılan dondurmaların katılımcılara ikramı ile sona erdi. tarım orman Çanakkale Bayramiç beyazı

Kaynak: Habermetre