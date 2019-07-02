Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 11 bini Türkiye'ye döndü

KİLİS - Ramazan Bayramı'nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 11 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

17-31 Mayıs arasında Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Ramazan bayramını akrabalarının yanında geçirmek için giden 20 bin 576 Suriyeli'den 11 bini Türkiye'ye döndü. Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı'ndan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA