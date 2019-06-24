Bayramı ülkelerinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı

KİLİS - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'den 6 bin 500 kişi Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

17-31 Mayıs arasında Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugün sabah itibariyle 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı bildirildi. Suriyelilerin Babul Selam'ın ardından Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor.

Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA