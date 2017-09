Bayramı ülkelerinde geçiren 15 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısından bayramı ülkelerinde geçirmek için giden 53 bin 798 Suriyeli'den 14 bin 740'ı Türkiye'ye döndü

Suriyeliler Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu



KİLİS - Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısından bayramı ülkelerinde geçirmek için giden 53 bin 798 Suriyeli'den 14 bin 740'ı Türkiye'ye döndü.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli kentlerine dağılan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı geçirmek için gittikleri ülkelerinden Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri sürüyor.

Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 15-30 Ağustos tarihleri arasında Fırat Kalkanı Harekatıyla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Halep'in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve ile Suriye'nin çeşitli yörlerine yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler, Türkiye'ye gelmek için Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Dün akşam itibariyle 53 bin 798 Suriyeli'den 14 bin 740'ı Türkiye'ye döndüğü bildirildi. Suriyelilerin Türkiye'ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor.

Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, Türkiye'de yaşadıkları şehirlere gidiyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye'ye dönmeleri gerektiği bildirildi.

Kurban bayramını ülkelerinde geçirdiktin sonra Türkiye'ye dönmek için Halep'in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, burada yoğunluk olması nedeniyle guruplar halinde Türkiye'ye alınıyor. Suriyeli gümrük görevlileri izdihamı önlemek iççin ortalama 2-3 bin kişinin Türkiye'ye geçmesine izin verirken, Suriyeliler çadırlarda kalıyor.

Suriyeli Zekariya Halil, 5 yıldır Adana'da oturduğunu ifade ederek, "Çobanbey'de babamlar ve akrabalarım var onların yanına bayram için gittik. 2 yıldır ülkeme gitmiyordum. Fırat Kalkanın yapıldığı bölgede Türk askerlerinin olduğu bölgede sıkıntı yok. Daha ilerisine gidemiyoruz. 15 günlüğüne ülkeme gittim gitmez olaydım. Gitmesiydim bundan iyiyidi, 2 gündür Suriye7de sınırda bekliyorum. Suriye gümrüğünden bizi bırakmıyorlar. Çadırlarda yatıyoruz. Suriyeli gümrük görevlileri bırakmıyor. 2 gün bekledim bugün geçtim" dedi.