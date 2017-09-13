Bayramı Ülkelerinde Geçiren 15 Bin Suriyeli Türkiye'ye Döndü

Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayramı ülkelerinde geçirmek için giden 53 bin 798 Suriyeliden 14 bin 740'ı Türkiye'ye döndü.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli kentlerine yerleşen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı geçirmek için gittikleri ülkelerinden dönüyor.



Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 15-30 Ağustos tarihleri arasında Halep'in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve ile Suriye'nin çeşitli yerlerine yakınlarını ziyarete giden Suriyeliler, Türkiye'ye gelmek için Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor.



Dün akşam itibariyle 53 bin 798 Suriyeliden 14 bin 740'ının Türkiye'ye döndüğü bildirildi. Suriyelilerin Türkiye'ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor. Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, Türkiye'de yaşadıkları şehirlere gidiyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye'ye dönmeleri gerektiği bildirildi.



Suriyeliler Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu



Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönmek için Halep'in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, burada yoğunluk olması nedeniyle gruplar halinde Türkiye'ye alınıyor. Suriyeli gümrük görevlileri izdihamı önlemek için ortalama 2-3 bin kişinin Türkiye'ye geçmesine izin verirken, Suriyeliler çadırlarda kalıyor.



Suriyeli Zekariya Halil, 5 yıldır Adana'da oturduğunu ifade ederek, "Çobanbey'de babamlar ve akrabalarım var onların yanına bayram için gittik. 2 yıldır ülkeme gitmiyordum. Fırat Kalkanın yapıldığı bölgede Türk askerlerinin olduğu bölgede sıkıntı yok. Daha ilerisine gidemiyoruz. 15 günlüğüne ülkeme gittim gitmez olaydım. Gitmeseydim bundan iyiydi, 2 gündür Suriye'de sınırda bekliyorum. Suriye gümrüğünden bizi bırakmıyorlar. Çadırlarda yatıyoruz. Suriyeli gümrük görevlileri bırakmıyor. 2 gün bekledim bugün geçtim" dedi. - KİLİS