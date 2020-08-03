Bayramı serin geçiren Malatya'da sıcaklık yükseliyor Kurban Bayramı'nı mevsim normallerinde geçiren Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcaklık yükselecek.

Kurban Bayramı'nı mevsim normallerinde geçiren Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcaklık yükselecek.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nı en yüksek sıcaklık 32-33 derece olarak mevsim normallerinde geçiren Malatya'da 4 Ağustos Salı günü en yüksek 34, Çarşamba 35, Perşembe ve Cuma günleri en yüksek 36 dereceye çıkması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA