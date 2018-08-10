Bayramı Öncesi Otobüs Bileti Telaşı

KURBAN Bayramı'na sayılı gün kala vatandaşlar, otobüs bileti bulma telaşına girdi. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle ilginin arttığını ifade eden otobüs firması yetkilisi Bekir Mercimek (24), vatandaşları biletlerini erken alması konusunda uyardı. Bekir Mercimek, "Otobüslerimizin yüzde 80'i doldu. Yolcular bilet bulmakta zorlanıyor. İlerleyen günlerde ek seferler düzenlemeyi planlıyoruz. Bir hafta içerisinde tüm biletlerin satılmasını bekliyoruz. Satışlardan çok memnunuz" diye konuştu. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere ilginin daha yoğun olduğu bilgisini veren Mercimek, vatandaşların biletlerini gidiş- dönüş almaları tavsiyesinde bulundu. - Antalya