Bayramı ölen kızının "kalbini" dinlemek oldu

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da beyin ölümü gerçekleşince ailesinin kızlarıyla son defa bayramlaşma isteği üzerine iki gün makineye bağlı yaşatıldıktan sonra organları alınan Aleyna Hatun Budanır'ın annesi Hülya Budanır, evladının kalbiyle hayata tutunan Burak Zeybek ile bir araya geldiği buluşmada onun kalp atışlarını dinlediği sırada duygusal anlar yaşadı.

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'a geçen yıl 16 Ağustos'ta çalıştığı fabrikanın gece mesaisinden dönerken Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur kara yolunda tali yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Budanır'ın kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde üç gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların organ bağışı konusunda görüştüğü anne Hülya Budanır'ın kızının bayram günlerini çok sevdiğini söylemesi, kendisiyle son defa bayramlaşmak ve vedalaşmak istediğini belirtmesi üzerine Aleyna Budanır iki gün makineye bağlı yaşatıldı.

Bayramın birinci günü anne Hülya ile baba Şahimerdan Budanır, yoğun bakım ünitesindeki evlatlarına veda etti. Ailenin kızlarıyla bayramlaşmasının ardından genç kızdan alınan organlar nakil bekleyen altı hastaya umut oldu.

Kızlarının acısını yaşayan aile onun organlarıyla hayat bulan kişileri ziyaret ederek teselli buldu.

Aleyna'nın kalbiyle hayata tutunan 25 yaşındaki Burak Zeybek, nakilden 10 ay sonra bayram arefesinde aileyi ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada elini öpen Zeybek'e sarılan Hülya Budanır, geçen Kurban Bayramı'nda vedalaştığı evladının kalbini dinlemenin heyecanını yaşadı.

Zeybek ile Aleyna'nın mezarını ziyaret eden Budanır, mezarın başına kızının çok sevdiği şekerlerden bıraktı.

"Kalbine dokundum. Çok farklı bir duyguydu"

Anne Budanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının öldüğüne hala inanamadığını, üzüntüsünün her geçen gün katlanarak arttığını söyledi.

Kızı olmadan ilk buruk bayramı geçireceklerini aktaran Budanır, oğullarına sarılarak acılarını bastırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanların sevdikleriyle geçirdikleri bayramların daha güzel olduğunu vurgulayan Budanır, şunları dile getirdi:

"Kızımız yanımda yok. Onsuz ilk bayram. Kanatlarım kırık, hiçbir şey yapasım yok. Herkes heyecanla temizlik yapıyor, tatlı yapıyor, ben yapamıyorum. Çünkü 'Hadi anneciğim bayram temizliği yapalım, bayram tatlısı yapalım.' diyenim yok. Benim için çok acı bir bayram. Kızım bayramlara çok önem verirdi. Onun için çok özel bir gündü. O nedenle kızımla son defa bayramlaşmak istemiştim. O an gözümden hiç çıkmıyor. Bu bayramda da ona şeker götürdüm. Çok severdi. Kızımın kalbiyle hayat bulan gencin ziyaretiyle mutlu olduk. Onsuz ilk bayramımızda en azından kalbini dinleme mutluluğu yaşadım. Nakille hayat bulan gence sarıldım, çok mutlu oldum. Kalbine dokundum. Çok farklı bir duyguydu."

Kızına çarpan sürücünün dışarıda gezdiğini belirten Budanır, hız tutkusu yüzünden evladını yitirdiğini, Aleyna için adalet istediğini vurguladı.

Zeybek de ziyarette, "'Bir evladını kaybettin ama beni de evladın say. Benim bir annem de sen oldun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA