Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Kültür Sanat

Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı Bartın'da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı için evlerine yürüme mesafesindeki camilere akın etti.

Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı

BARTIN - Bartın'da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı için evlerine yürüme mesafesindeki camilere akın etti. Korona virüs tedbirleri altında kılınan bayram namazı öncesinde vatandaşlar bayram boyunca ziyaretlerde bulunmamaları ve virüse karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Bartın'da çok sayıda kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ramazan Bayramı namazını kılmak üzere evlerine yürüme mesafesindeki camilere akın etti. Camilerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkatle uygulandı.

Din görevlileri ve cami görevlileri tarafından cami içlerinde ve çevrelerinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara yer gösterilerek yardımcı olundu. Emniyet ekipleri de cami çevrelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yaptı. Ayrıca din görevlilerince vatandaşlar bayram boyunca ziyaretlerden kaçınmaları, aile, akraba, komşu, dost bayramlaşmalarını ise iletişim kanalları ile sağlamaları konusunda uyarıldı.

Camilerdeki kapasitenin dolması üzerine bazı vatandaşlar bayram namazını cami avlusunda kıldı. Bayram namazı için camilerde bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından yeniden evlerine dağıldı.

Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı
Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı
Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı
Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Ömer Çelik İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Hadise Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 10:38:02. #1.15#

title