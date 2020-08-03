Bayramı kayan evlerinde korku içinde geçirdiler Bayramı kayan evlerinde korku içinde geçirdiler Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Ersin ailesi yol bağlantı duvarı örülmediği için kayan evlerinin altında kalıp ölmek istemiyor Adana'nın Feke ilçesi Gaffaruşağı Mahallesi'nde yol bağlantı duvarı örülmediği için kayan evlerinde korku içinde...

Bayramı kayan evlerinde korku içinde geçirdiler

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Ersin ailesi yol bağlantı duvarı örülmediği için kayan evlerinin altında kalıp ölmek istemiyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesi Gaffaruşağı Mahallesi'nde yol bağlantı duvarı örülmediği için kayan evlerinde korku içinde yaşayan yaşayan Ersin ailesi, yetkililerden tedbir almasını istiyor.

Nevzat Ersin ve Fatih Ersin yaklaşık 30 yıl sonra köylerine yol yapıldığını, çalışma sırasında bağlantı duvarı yapılmadığı için evlerinde kayma nedeniyle yarıklar oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 19 yıldır evlerinde hiçbir çatlak olmadığını karayollarının yol yapım çalışmasının ardından evlerinde yarıklar meydana geldiğini iddia eden Ersin aileleri, evlerinin yola doğru 20 santimetre kaydığını belittiler. Aileler, evlerinin yıkılmasından korkarak, yağışlarda heyelan nedeniyle evin altında çocukları ile birlikte kalmaktan korkuyorlar.

Kurban Bayramı'nda korku ile evlerinde kaldıklarını belirten Nevzat Ersin, "Yıllarca köye yol yapılmasını bekledik, yolumuz yapıldı ve ben tapulu arazimden iş aksamaması için vazgeçtim ve yola verdim. Yol yapımında kayalık bölgede taş kırmadan kaynaklı toprakta kayma oldu ve evlerimiz yola doğru kayıyor" dedi.

Evde kapı pencerelerde ve duvarda derin yarıklar oluştuğunu Ersin, "Cimer'e yazdım, kaymakamlığa bildirdim karayollarına söyledik ilgilenilmedi. Duvarı işaretlediler ama duvar örülmedi. Evin yarı bölümü yarık içinde. Tamir ediyoruz ama olmuyor. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

Aynı arazide evi olan Fatih Ersin de evde 6 kişi yaşadıklarını belirterek, "Yağışlı havada güvenemiyoruz. 18 yıldır oynamayan ev yol genişletilmesinden sonra kaydı. Yama yaptım duvar patladı güçlendirdim ama yağışlarda bu ev onarılmaz. Duvar örülmez ise çökecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA