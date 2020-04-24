Bayramı eve sığdıran belediye Uzunköprü'de 23 nisan coşkusu Uzunköprü Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'AynıBalkondayız' sloganı ile düzenlediği etkinlikler gün boyu büyük ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Konserler, Uzunköprülü çocukları seslendirdiği şarkı ve şiirlerin okunması gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Uzunköprü Belediyesi tarafından Korona Virüs tedbirleri dolayısıyla evlerine kapanan halka moral vermek ve 23 Nisan coşkusunu yaşamak amacıyla #AynıBalkondayız sloganı ile seyyar araçla canlı müzik yayını yapıldı. Etkinliğe balkonlarından katılan Uzunköprülüler şarkılara eşlik ederken, gönüllerince eğlendiler.

Uzunköprü'deki tüm cadde ve sokaklarda gezerek tamamlanmasının ardından pencerelerinde olan vatandaşlar Uzunköprü Belediyesine ve Başkan Özlem Becan'a böyle güzel bir etkinliği hayata geçirdikleri için teşekkürlerini sundular.

Uzunköprü halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlayan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan; "Ne yazık ki bu yıl küresel bir salgın sebebiyle, bayramımızı içimizdeki coşku ve heyecanla bir araya gelerek, kalabalıklar içerisinde şenliklerle kutlamamız mümkün olamıyor. Ancak alınan tedbirler bayram coşkusunu yaşamamıza engel değil. Umudumuzu kaybetmememiz, mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz; bu günler de geçecek. Yeniden bir arada olacağız. Gelecek güzel günlerde; çocuklarımız ellerine kalemlerini alacak ve yepyeni, umut, barış ve mutluluk dolu bir dünyayı kendi elleriyle çizip inşa edecekler. O güne dek, Uzunköprü Belediyesi olarak #AilemUzunköprüm için çalışmaya devam edeceğiz"

Kutlamalar aynı gece 19:20'de 10. Yıl Marşı ve 21.00'de İstiklal Marşı'nın okunması, havai fişek gösterisi ve dilek balonlarının havaya salınması ile sürecek.

Kaynak: Bültenler