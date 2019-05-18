Bayramı Dolu Geçirecek "Gastronomi Kenti"Nde Rehber Arayışı

KEREM KOCALAR - Kültürel ve tarihi değerlerini gastronomi alanındaki becerileriyle taçlandıran Gaziantep'te, Ramazan Bayramı için gelen yoğun talepler karşısında tur rehberi bulmakta zorlanan turizmciler, Türkiye'nin farklı illerinden tur rehberi getirtmek için kolları sıvadı.

Son yıllarda turizm alanında adından sıkça söz ettiren Gaziantep'te, kültürel değerlerin yanı sıra onlarca çeşit birbirinden lezzetli yemekler için yapılan tanıtım faaliyetleri meyveleri toplanmaya başlandı.

Son yıllarda bölge turizminin lokomotifi olmasının yanı sıra geçen yıl 1 milyondan fazla turisti ağırlayan Gaziantep, bu yıl da çok hareketli bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Şimdiden turizm alanında umut veren gelişmelerin yaşandığı kentte, Ramazan Bayramı da oldukça hareketli geçecek. Bayrama haftalar kala turlardaki ve otellerdeki rezervasyonların yüzde 100'ü bulduğu kentte, turizmciler bayrama farklı şekilde hazırlanıyor.

Gelen yoğun talepler karşısında ekstra turlar açan Gaziantepli turizmciler, bu talebe cevap verebilecek tur rehberi bulmakta güçlük çekiyor. Turizmciler, bu nedenle ilk etapta bölge illeri olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde görev yapan tur rehberlerini Gaziantep'e davet etti.

"Böyle bir durumla ilk kez karşı karşıyayız"

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası (GARO) Başkanı Murat Alpaslan Tekeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bayramda geçmiş yıllardakilerden daha fazla bir beklentilerinin olduğunu söyledi.

Otel ve rehber taleplerinde yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını ifade eden Tekeoğlu, "Şu an itibarıyla bayram için rehber temininde sıkıntı yaşıyoruz ve böyle bir durumla ilk kez karşı karşıyayız. Haziran aylarında ilk kez böyle bir yoğunlukla karşı karşıyayız. Bizim odamıza bağlı 5 il var. Bu illerin yanı sıra kentimizin çevresindeki Şanlıurfa ve Adana gibi illerden takviye rehberleri kentimize getirdik ama bu gidişle Ankara ve İstanbul'dan da rehber daveti yapacağız." diye konuştu.

Tekeoğlu, önceki yıllarda belirli bölgelerden tur için Gaziantep'e gelişlerin gerçekleştiğini belirterek şimdi Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar dört bir yanından talep aldıklarını kaydetti.

Gaziantep turizminde özellikle son 2 yıldır çok ciddi bir artışın olduğunu anlatan Tekeoğlu, şöyle konuştu:

"Kentimizin tanıtımına yönelik faaliyetlerin elbette faydası oldu. Gaziantep daha bilinir bir yer haline geldi. Ama bu talep artışının bir nedeni de şu, önceki yıllarda malumunuz bölgede bazı olumsuzluklar yaşanmıştı. Bu da turizm sezonunu olumsuz etkilemişti. Şimdi de bu birikimin patlaması oluyor."

Kaynak: AA