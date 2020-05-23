Bayramı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Bayramı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 81 ilde Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

Bayramı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
23.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:24

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 81 ilde Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte İstanbul sokaklarında sessizlik hakim olurken, trafikteki yoğunluk ise yavaş yavaş sakinlemeye başladı.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele doğrultusunda yayınladığı genelgede, 81 ilin tamamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda sokakta bulunan vatandaşlar evlerine geçmesiyle, sokaklar boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Şirinevler gibi megakentte insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerinde kısıtlamayla birlikte sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan dakikalar önce trafikte oluşan yoğunluk ise, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren sakinlemeye başladı. İBB verilerinde kısıtlama öncesinde yüzde 26 seviyelerini bulan yoğunluk, kısıtlamayla birlikte yüzde 8 seviyelerine geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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