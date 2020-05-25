Bayramı ateş ederek kutlayan magandalardan cephanelik ele geçirildi
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Bayramı ateş ederek kutlayan magandalardan cephanelik ele geçirildi

Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda havaya silahla ateş açan 25 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Bayramı ateş ederek kutlayan magandalardan cephanelik ele geçirildi
25.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:40

Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda havaya silahla ateş açan 25 kişi hakkında yasal işlem uygulandı. Şahıslardan ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntüsü ise cephaneliği andırdı.

Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde uyarılara aldırış etmeyen şehir magandaları, bayramı silahla havaya ateş açarak kutladı. Gelen şikayetleri değerlendirerek inceleme başlatan polis ekipleri, havaya silahla ateş açarak kutlama yapan 25 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem uygulanırken ele geçirilen çok sayıda silah, tüfek ve mühimmata el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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