Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri kayboldu Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten birinin kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten birinin kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı. Kayseri'den piknik için geldikleri Bayramhacılı Barajı'nda serinlemek için suya giren Mustafa (40) ve kardeşi Adem Avut boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Mustafa Avut, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Suda kaybolan Adem Avut'u arama çalışması sürüyor. Mustafa Avut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: AA