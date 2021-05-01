Bayramdan sonra yasak kalkacak mı 2021!
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Bayramdan sonra yasak kalkacak mı 2021!

Bayramdan sonra yasak kalkacak mı 2021!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Türkiye'de 17 gün sürecek tam kapanmanın ardından açılma sürecinin nasıl olacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı açıklamalar yaptı. Peki, Bayramdan sonra yasak kalkacak mı 2021!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmayla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak bayram sonrası için vaka sayısı hedefinin 5 binin altında olacağına dair inancının olduğunu belirtti. Bakan Koca, Bayramdan sonra yasak kalkacak mı, konusuna ilişkin de açıklamalar yaptı.

BAYRAMDAN SONRA YASAK KALKACAK MI 2021!

Hürriyet'e konuşan Bakan Koca, büyük şehirlerden sahil kasabalarına göçü de değerlendirerek, "Doğrusu kalabalık ortamların salgının seyrini olumsuz etkilediğini iyi biliyoruz. Dar bir zaman diliminde yoğun bir çıkışın yaşanmaması için perşembe günü itibarıyla uygulanarak geçişlerin daha dengeli olması hedeflendi. Doğrusu bu şekilde yoğun çıkışların olması olumlu bir durum değil. Ayrıca gidilen yerde kalabalık ortamların oluşması, bir risk taşıyor. O nedenle vatandaşlarımızın gittikleri ortamda birbiriyle teması olabildiğince önleyen bir davranış içinde olmaları gerekiyor. Bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Daha önce bir buçuk metre mesafenin koruyabildiğini ama şimdi en az iki metre mesafe olması gerektiğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla kapalı ve kalabalık ortamlarda olunmaması noktasında bir gayret içinde olması gerekir. Bu anlamda, bu hareketliliğin bir risk taşıdığını söyleyebilirim, ama tedbir anlamında hassasiyet gösterilirse bu riskin daha da azalacağı kanaatindeyim" ifadelerine yer verdi.

Tam kapanmadan sonra süreç dengeli bir şekilde ilerleyecek. Bunun pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum..

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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