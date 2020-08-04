BAYRAMDAN GERİYE KALAN ŞAŞKINLIK YARATAN "VAPUR KOŞUSU" GÖRÜNTÜSÜ
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BAYRAMDAN GERİYE KALAN ŞAŞKINLIK YARATAN "VAPUR KOŞUSU" GÖRÜNTÜSÜ

Vapur yanaştı, yüzlerce kişi bir anda koşmaya başladı.

04.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:16

Vapur yanaştı, yüzlerce kişi bir anda koşmaya başladı.

Aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu kalabalığın vapurda yer kapma koşusu ilginç görüntülere sahne oldu.

Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL DHA - KABATAŞ iskelesinde Ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak koşan kadın ve çocukların aralarında bulunduğu yüzlerce kişi akıl almaz görüntü oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda özellikle Adalar, İstanbul'da kalanların ilgi odağı oldu. Bayramın son üç günü Adalar'a giden vapurlar doldu taştı. Vapurlar kadar iskelelerde de manzara aynıydı. Kabataş iskelesinde kaydedilen görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi, görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu. O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer yapmak isteyenler birbiri ile yarıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu.

BAYRAMDAN GERİYE KALAN ŞAŞKINLIK YARATAN 'VAPUR KOŞUSU' GÖRÜNTÜSÜ

Kaynak: DHA

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