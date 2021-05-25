Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
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Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Uşak'ta Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Olay, Ünalan Mahallesi'nde Tekin Çıkmazı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tekin Çıkmazı Sokağında ikamet eden vatandaşlar, kötü kokular nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Sadık Akarca'nın (65), ikametine giriş yaptı. Ekipler, Akarca'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Akarca'dan bayramın ikinci gününden beri kimsenin ulaşamadığı öğrenildi. Akarca'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bayramdan beri haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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