Bayramda yasak var mı?
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Bayramda yasak var mı?

Bayramda yasak var mı?
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Tatil ya da akrabalarını ziyarete gitmek isteyenler Kurban Bayramı için yasak var mı merak ediyor. Vatandaşların en çok merak ettiğin konuların başında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu geliyor. Peki, Kurban bayramında yasak var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Delta varyantı hakkında gerçekleştirdiği basın toplantısında bayramda yasak uygulanıp uygulanmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, bayramda yasak var mı?

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Fahrettin Koca, "Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz." dedi.

Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." ifadelerini kullandı.

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