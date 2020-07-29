Bayramda yasak olacak mı? Hangi illerde bayramlaşma yasaklandı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayramda yasak olacak mı? Hangi illerde bayramlaşma yasaklandı?

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı düşse de bazı illerde vaka sayısı artış göstermektedir. Zonguldak ve Karabük vaka sayısında artış gösteren iller arasındadır. Bu illerde Kurban Bayramı'nda toplu olarak bayramlaşma yasaklandı.

Bayramda yasak olacak mı? Hangi illerde bayramlaşma yasaklandı?
29.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:06

Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük olarak açıklanan yeni vaka sayıları azalış gösterse de bazı illerdeki hareketlilik vaka sayılarını il bazında artırıyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda bu durumun daha kötü seyretmemesi açısından Zonguldak ve Karabük'te de toplu bayramlaşma yasaklandı.

CEZALAR UYGULANACAK

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı'yla ilgili alınan kararları açıkladı. Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti ve Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma yasaklandı.Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı.

Zonguldak Vailiğinden yapılan yazılı açıklamada "Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı. İlimiz genelinde Kurban Bayramı Arifesi ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına, bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske-mesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına, 2 Genel olarak toplu bayramlaşmaların yapılmaması, resmi bayramlaşma programların sınırlı sayıda, açık alanlarda ve sınırlı sürede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılmasına, 3 İlimiz genelinde toplu bayram yemek organizasyonlarının yapılmamasına, 4 İlimiz genelinde özellikle köylerimizde Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel hale gelmiş güreş, futbol vb. turnuvaların yapılmamasına, 5 Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, ve özel sektörün ertelenen genel kurul toplantıları 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren açık alanlarda maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması durumunda izin verilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

ZONGULDAK VE KARABÜK'TE HANGİ ORGANİZASYONLAR YASAKLANDI?

Karabük Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kurban Bayramı için alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özellikle arefe günü yapılacak olan mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterilmesine, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına, tüm ilimiz genelinde (ilçe ve köyler dahil) bayram nedeniyle yapılacak toplu yemeklerin (bayram yemekleri) ve toplu etkinliklerin yapılmamasına, bayram namazı kılınacak camilerin içerisinde ve bahçe/avlularında yoğunluk oluşmaması için Valilik/Kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da, alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine ve özellikle birden fazla mahallesi bulunan köylerimizde bayram namazlarının tüm mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanılarak yoğunluk oluşturulmamasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle köy ve mahallelerde bayramlaşma merasimlerinin salgın riskini artıracağı gerekçesi ile yapılmamasına karar verildiği belirtildi. Bayramda kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların ve kesim sırasında oluşan atıkların kist hidatik riskine karşı kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesinin ifade edildiği açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış, gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlık Koronavirüs Bilim Kurulunca 'Kurban Bayramı ve öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler' başlığıyla belirlenmiş tüm kurallara işletme sahiplerinin, çalışanların ve hizmet alan vatandaşların eksiksiz uyması gerektiği vurgulandı.

İlgili Haberler

Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
28 Temmuz Salı koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
28 Temmuz Salı koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı Güncel
Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor Güncel
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti 3. Sayfa
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin 'kardeşim' dediği ismi transfer etti
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Yunan Sahil Güvenliği, korsanlık da yapmaya başladı
Yunan Sahil Güvenliği, korsanlık da yapmaya başladı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı
Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fuat Oktay Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Reha Özcan Pelin Akil Belçim Bilgin
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bayram İntihar Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bayramda yasak olacak mı? Hangi illerde bayramlaşma yasaklandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 09:07:31. #1.15#
title