Bayramda Toplu Ulaşım Ücretsiz
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Bayramda Toplu Ulaşım Ücretsiz

Bayramda Toplu Ulaşım Ücretsiz
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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları, Kurban Bayramı süresince Pazar tarifesiyle çalışacak ve ücretsiz olarak hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları, Kurban Bayramı süresince Pazar tarifesiyle çalışacak ve ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayram süresi boyunca toplu ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşların, HES Kodu sorgularının yapılabilmesi için otobüs ve tramvaylara binerken Elkartlarını cihaza okumaları gerekiyor.

Kaynak: Habermetre

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