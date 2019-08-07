Bayramda tatilcileri bekleyen kent

07.08.2019 10:31

Deniz turizmi, kültürel mirası, tarihi dokusu, mavi bayraklı plajları ile Trakya'nın incisi konumunda olan ve 'mavi gözlü kent' olarak nitelendirilen Tekirdağ, Kurban Bayramı'nda tatilcilerini bekliyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmi tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, İstanbul'a yakınlığını avantaja çevirmek istiyor.

450 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ve denizle çevirili olması nedeniyle hem kültür turizmi hem deniz turizmi açısında oldukça zengin olan Tekirdağ, İstanbul'un keşmekeşliğinden sıkılanlar için vazgeçilmez bir tatil bölgesi durumunda.

Toplamda 5 mavi bayraklı plaja sahip olan Tekirdağ Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından Şarköy ilçesindeki 3 plaj daha mavi bayrağa değer görüldü ve mavi bayraklı plaj sayısını 8'e yükseltti.

Bu yıl Şarköy'deki Süleyman Altınok, Atatürk Parkı ve Marmaraevleri Önü halk plajları mavi bayrak almaya hak kazanırken daha önce de Altınova, Mürefte, Şarköy Sosyal Tesisleri, Şarköy Halk ve Şarköy Halk 2 plajlarına mavi bayrak verilmişti.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın bayramda da ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Deniz turizminin yanı sıra Tekirdağ'ın tarihi dokusunun görülmeye değer olduğunu ifade eden, Barut, yerli ve yabancı turistlerin kentten memnun kalacaklarını mutlu bir tatil geçireceklerini belirtti.

Turzimin bir şehrin gelişmesine büyük katkı sağladığını anlatan Barut, şunları kaydetti:

"İlimiz İstanbul'a yaklaşık bir buçuk saatlik mesafede. Yakınlık nedeniyle de İstanbullular genellikle burayı tercih ediyor tatil için. En çok tatil çeken tatil beldelerimiz Şarköy ve Kumbağ. Buradaki plajlarımız mavi bayraklı. Mavi bayraklı plaj sayımız bu yıl 5'den 8'e yükseldi. Son zamanlarda şehre gelen turist sayımızda artış gösterdi.

Turistler genellikle, Kumbağ, Şarköy, Hoşköy, Mürefte, yamaç paraşütü alanları, Uçmakdere'de bulunan trekking yürüyüşü alanlarını tercih ediyor. Kurban Bayramı'nda da bu bölgelerimize turistlerimizi bekliyoruz. İlimiz doğa ve deniz turizminin yanı sıra yemekleri ile de meşhur. Özellikle Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlı ve peynir helvası en çok merak edilen lezzetler arasında. Yani gelen turistler hem deniz ve doğanın tadını çıkaracak hem mideleri bayram edecek. Yerli yabancı tüm turistlerimizi bayramda şehrimize bekliyoruz. Biz şehir olarak onları en güzel şekilde ağırlamaya hazırız."

Kaynak: AA