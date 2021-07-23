Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu
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Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Magazin

Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. günü The Oba Otel'de konser veren Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. günü The Oba Otel'de konser veren Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum, bayramın 3. günü The Oba Otel'de sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, otel misafirlerine bayram coşkusu yaşattı. Söylediği şarkılarla eğlenen tatilciler bir an olsun yerinde duramadı. Bodrum'un en lüks alkolsüz aile oteli olan The Oba Otel'de sahne alan Derya Uluğ'un konserinde adım atacak yer kalmadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Uluğ, ayakta alkışlandı.

Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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