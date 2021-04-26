Bayramda tam kapanma olur mu? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

26 Nisan Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantı kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En merak edilen konulardan birisi de bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu oldu. Bayramda kısmi kapanma mı gelecek tam kapanma mı gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma ile ilgili açıklamaları nelerdir? Bayramda tam kapanma olur mu? Detaylar haberimizde.

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek. Peki tam kapanma geliyor mu? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olur mu? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında bayramda sokağa çıkma yasağı mı olacak, tam kapanma mı geliyor?

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

2 haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 26 Nisan Pazartesi günü başladı. Toplantı devam ediyor.

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir."

dedi.

Buna göre bugün ve ilerleyen günlerde yapılan Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantı'sında bayramda yasak olacak mı, tam kapanma gelecek mi açıklanacaktır. Henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı 1. günü : 13 Mayıs Perşembe

13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı 2. günü : 14 Mayıs Cuma

14 Mayıs Cuma Ramazan Bayramı 3. günü : 15 Mayıs Cumartesi

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Bu noktada bayramı da kapsayacak şekilde bir tam kapanmanın gündeme gelmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.