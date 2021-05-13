Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı
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Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı

Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı
İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL - Haberler | Güncel

Bursa'da Ramazan bayramının ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet edilince, sokak ve caddeler sessiz kaldı.

Bursa'da Ramazan bayramının ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet edilince, sokak ve caddeler sessiz kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 'tam kapanma' sebebiyle Ramazan bayramının ilk gününde Bursa'nın cadde ve sokakları ıssızlığa büründü. Salgın öncesi bayramlık kıyafetlerini giyip cadde, bulvar ve meydanları cıvıl cıvıl dolduran insanların olmaması herkesin yüreğini burktu. Sessizliğin hakim olduğu bayramda boş kalan Bursa havadan görüntülendi. Cadde ve sokaklarda muaf tutulanların dışında kimselerin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekipleri denetim noktalarında izin belgesi kontrolü yaptı. Bazı kişiler ise market alışverişi için dışarı çıktı. - BURSA

Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı
Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı
Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı
Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı
Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL

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