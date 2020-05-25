Bayramda sokak hayvanları unutulmadılar
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Bayramda sokak hayvanları unutulmadılar

Osmaniye'de hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

25.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:12

Osmaniye'de hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Kentte park, meydan ve kırsal alanları tarayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliği ile Doğu Akdeniz Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (DOABİS) üyeleri, sokak hayvanları için mama bıraktı.

HAYTAP İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına sahip çıkıldığını belirtti.

Valilik izniyle sokak hayvanlarına yem ve su verildiğini ifade eden Laçinbala, "Bilindiği gibi sahipsiz sokak hayvanlarını beslemek isteyenlere bu süreçte sokağa çıkma izni verildi. Bizler de DOABİS üyesi 15 bisikletli ile şehrimizin merkezinde, dağlık alanlarda ve çöp döküm sahasında sokak hayvanlarını besleyerek su kapları koyuyoruz. Rahatsız olanları tespit edersek de gerekli müdahalelerini yapıyoruz." dedi.

DOABİS İl Temsilcisi Savaş Özdemir de sokak hayvanlarına yönelik yapılan etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarına zor günlerde destek çıkmak istediklerini dile getiren Özdemir, "Bugün 15 bisikletli arkadaşımızla bu anlamlı çalışmaya destek veriyoruz. 35 kilometre mesafe kat edeceğiz. Bisiklet kullanımının ne kadar önemli ve faydalı olduğunu da bu etkinlik sayesinde göstermiş olacağız. Hem sporumuzu yapıyoruz hem sokaklardaki hayvanlarına faydamız dokunuyor. Bundan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bayramda sokak hayvanları unutulmadılar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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