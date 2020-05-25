Bayramda sokak hayvanları unutulmadı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ramazan bayramında sokak hayvanları da unutulmadı.
25.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:24
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ramazan bayramında sokak hayvanları da unutulmadı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan soka çıkma kısıtlaması dolayısıyla ilçede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.
İlçedeki cadde ve sokakları tarayan Sungurlu Gençlik Merkezi'nce sokak hayvanlarının beslemesi yapıldı. - ÇORUM
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA