Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Ramazan ayının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Koronavirüs etkisini halen daha devam ettirmekte. Vatandaşlar Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? soruların yanıtını sizler için haberimizde yanıtladık.

Ramazan ayı corona günlerinde hızlı bir şekilde geçmekte. Özellikle bun ramazan corona virüs nedeniyle çoğu günler sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasaklarla geçti. Ramazan bayramına az bir zaman kaldığı şu günlerde vatandaşlarımız bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağının hükümetin gündeminde olduğu belirtiliyor. Şuan için hiç bir şey netleşmese de Cumhurbaşkanı tarafından konun masaya yatırıldığı ve ele alındığı gelen bilgiler arasında Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirilmektedir. Karar kesinleştiği taktirde buradan sizlere bilgi paylaşımında bulunacağız.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gecesi İslam dünyasında ve geleneğinde Kadir Gecesi olarak bilinir ve anılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvim ve programına göre İslam aleminin kutsal gecesi olan ve kuranın indirildiği ay olarak kabul edilenKadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale, Kırklareli, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.