Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan günü gerçekleşen kabine toplantısı ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Diğer yandan Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da araştırılıyor.

Resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı da dahil olmak üzere Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde üç gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamasına da değindi. Buna göre, bayramda sokağa çıkama yasağı olacak mı?

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarındaki gelişmelere değindi. Bu istikrarın sürdürülebilmesi için de 31 ilde 1 Mayıs İşçi Bayramı da dahil gece 24.00'den itibaren 3 Mayıs gece 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti.

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Koronavirüs salgınının Türkiye'de kontrol altına alındığı şu günlerde, durumun iyiye gitmesindeki en büyük etken olarak, alınan sokağa çıkma kısıtlamaları gösteriliyor. 1 -3 Mayıs günlerinde de 31 ilde uygulanacak kısıtlama sırasında 1 Mayıs günü marketler 9.00 - 14.00 arası açık olacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı, Ramazan ayında salgının yayılmasını engellemek maksadıyla haftasonları gerçekleştirilen, sokağa çıkma kısıtlamalarının Ramazan bayramı sonrasına kadar sürdürüleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili; ''Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.