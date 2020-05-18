Bayramda Sokağa Çıkma Yasağı Geldi! İşte Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklandı. İşte açıklamanın detayları.

81 İlde Bayramda Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde tedbir, teşhis, tedavi konusunda ciddi birikime sahip olduk. Hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, vakaların yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor.

Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf şekilde paylaşılan veriler oranların yatay şekile geçtiğini gösteriyor. Normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağı inerek sıfırlanmasıyla mümkündür.

Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."

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