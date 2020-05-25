Bayramda sokağa çıkamayan Aksaraylılara özel gezici konser etkinliği
Aksaray Belediyesi, Covid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara moral amacıyla gezici konser etkinliği düzenledi.
25.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:42
Aksaray Belediyesi, Covid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara moral amacıyla gezici konser etkinliği düzenledi.View on euronews
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: Euronews.com