BAYRAMDA ŞİLE PLAJLARI DOLDU

13.08.2019 13:57

Kamera: Nurcan KIRCALI/ İstanbul DHA

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar Şile'deki plaja akın etti. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayanların tercihi Şile Ağva Plajı oldu. Vatandaşlar denize girerek serinledi, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sahilde yoğunluk oluşurken, cankurtaran ve jetski kullanan görevliler vatandaşların denizde açılmalarını önleyerek, uyarılarda bulundu. Yoğunluk nedeniyle sahilde çocuklar da kaybolurken, bulunan çocukların zabıta karakoluna teslim edilmesi yönünde anonslar yapıldı.

Kaynak: DHA