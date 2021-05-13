Bayramda şehit babalarının mezarına karanfil bıraktılar
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Bayramda şehit babalarının mezarına karanfil bıraktılar

Bayramda şehit babalarının mezarına karanfil bıraktılar
Demirören Haber Ajansı / Tufan DALGIÇ - Haberler | Güncel

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA )-BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları, bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti.

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA )-BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları, bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti.  

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile şehit yakınları Ramazan Bayramı günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Bayram nedeniyle Bandırma Şehitliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, 6. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, siyasi parti ilçe başkanları, gaziler ve şehit yakınları katıldı. İlçe Müftüsü Halil Şekerci'nin dua okumasının ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.2016 yılında Ankara'daki bombalı terör saldırısında şehit olan Astsubay Başçavuş Mehmet Kutlu'nun eşi ve çocukları da törene katıldı. Babası şehit olduğunda henüz altı aylık olan ve bugün 5,5 yaşındaki Damla ve ablası 10 yaşındaki Tuana, babalarının mezarlarına karanfil bıraktı.


Bayramda şehit babalarının mezarına karanfil bıraktılar
Bayramda şehit babalarının mezarına karanfil bıraktılar
Bayramda şehit babalarının mezarına karanfil bıraktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan DALGIÇ

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