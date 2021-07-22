Bayramda Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize anlamlı ziyaretler…

Bayramda Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize anlamlı ziyaretler.

Bayramda Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize anlamlı ziyaretler…

Kurban Bayramı münasebetiyle Kurum Müdürlerimiz ve görevli personellerden oluşan heyetler, Aziz Şehitlerimizin bizlere en değerli emaneti olan baş tacımız tüm Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize bayram ziyaretinde bulunarak, Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin bayram hediyelerini takdim edip, Bayram Tebriklerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre