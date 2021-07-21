BAYRAMDA SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER
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BAYRAMDA SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nın 2. gününde vatandaşlar Sarayburnu Sahili'ne akın etti.

KURBAN Bayramı'nın 2. gününde vatandaşlar Sarayburnu Sahili'ne akın etti. Bazıları denize girerken, bazıları da sahilde oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

9 günlük bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar kendilerini Fatih'teki Sarayburnu Sahili'ne attı. Kalabalığın oluştuğu sahilde bazı vatandaşlar denize girerken bazıları ise sahilde oturarak güzel havanın tadını çıkardı. Oğluyla sahile geldiğini söyleyen Mustafa Bozer Uzun süredir denizlerin kirliliğinden ötürü denize giremedik. Can güvenliğinin olmadığı yerlerde denize girmenin yasak olduğunu da biliyoruz fakat hava çok sıcak. Bize de en yakın yer Fatih Sarayburnu. Ayaklarımızı sokalım serinleyelim diye geldik dedi.

MÜSİLAJDAN KORKMUYORUZ

Ahmet Alagöz de Serinlemek için geldik. Bayram tatilinde koronavirüsten ötürü bir yere gidemedik. En iyisi evimize yakın bir yerde denize girmek. Dinlenmek için geldik. Hava sıcak değil ama çok sıcaklarda da geliyoruz. Buranın havası başka. Müsilaj tehlikesinden korkmuyoruz. Daha büyük tehlikeler var. Biz alışığız diye konuştu.

BAYRAMDA SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER
BAYRAMDA SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER
BAYRAMDA SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER
BAYRAMDA SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER
BAYRAMDA SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER
BAYRAMDA SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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