Bayramda sağlığınız için egzersizi unutmayın
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Bayramda sağlığınız için egzersizi unutmayın

Bayramda sağlığınız için egzersizi unutmayın Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu: "Sokağa çıkma yasağı besin tüketimini artıracak, bol egzersiz yapın" Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr.

24.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:20

Bayramda sağlığınız için egzersizi unutmayın

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu:

"Sokağa çıkma yasağı besin tüketimini artıracak, bol egzersiz yapın"

ELAZIĞ - Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu, herkesin evinde olması nedeniyle besin tüketiminin artacağını vurgulayarak, hareketsiz kalınması sonucunda fazla kilo alınabileceğini, evde sık sık egzersiz yapılması gerektiğini belirtti.

Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu, bayramda sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verdi. Yağlı ve tuzlu ürünlerden uzak durulup bol su tüketilmesi önerisinde bulunan Doç. Dr. Orhan Doğdu, kalp sağlığı için sporun önemli olduğunu söyledi. Ramazan ayında insanların beslenme alışkanlıklarının değiştiğini dile getiren Doç. Dr. Doğdu, "Öğün sayısının azalmasıyla birlikte insanlardaki beslenme tarzı da değişmektedir. Yağ, su ve tuz tüketimi açısından metabolizma da değişiyor. Bayram nedeniyle yağlı, tuzlu ve bol içecek tüketme gibi alışkanlıklar görülmektedir. Kalp sağlığı için dengeli beslenme çok önemlidir. Bayramlarda geleneklerimizden dolayı yağlı tuzlu ve şekerli ürünlere rağbet artmaktadır. Bu tür beslenme kalp, diyabet ve hipertansiyon hastalarında hastalığın seyrini değiştirmektedir. Hipertansiyon hastalarının yağdan ve tuzdan zengin yiyeceklerin uzak olması lazım" dedi.

Sıcak havalar nedeniyle sıvı tüketiminin artması gerektiğine değinen Doç. Dr. Doğdu, "Büyük porsiyonlarda şeker oranı yüksek besinler yiyen hastaların kan şekeri yükselmektedir. Bayram nedeniyle acil servislerde kalp krizine ne yazık ki daha fazla tanık oluyoruz. Bu nedenle bu dönemde 2 buçuk litrenin altında sıvı tüketmemeliyiz. Kalp hastalarının özellikle tuzdan kaçınması gerekmektedir. Bu konuya dikkat etmedikleri zaman kan basınçları yükselebilir. Aşırı tuz tüketimi kalp hastalarında nefes darlığına da yol açabilir. Bu yüzden kalp yetmezliği olan hastaların tuz tüketimine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Tatlı seçiminde ise daha çok sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Tüm kalp ve şeker hastalarının mutlaka bayramda da ilaçlarını aksatmamaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Diğer bayramlardan farklı bir bayram yaşandığına değinen Doç. Dr. Doğdu, "Bu yıl Türkiye'de korona virüs pandemisi nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı var. Bu nedenle insanlar evde, besin tüketimi de artacak. Besin tüketimin artmasıyla beraber bazı kişilerde kilo artışı meydana gelebilir. Bu nedenle evde de olsa bol bol egzersiz yapılarak hareketsiz kalmaktan kaçınılmalıdır. Yağdan zengin olan besinlerin tüketiminin de azaltılması gerekmektedir" diye konuştu.

Bayramda sağlığınız için egzersizi unutmayın

Kaynak: İHA

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