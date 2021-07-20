BAYRAMDA PLAJ YERİNE DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARET
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BAYRAMDA PLAJ YERİNE DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde aileleri ile keyifli vakit geçirmek isteyenlerin ilk adreslerinden oldu.

İZMİR Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde aileleri ile keyifli vakit geçirmek isteyenlerin ilk adreslerinden oldu. Denize ya da plajlara gitmeyip farklı türlerdeki hayvanları yakından görmek isteyenler hem sevdiklerini mutlu etti hem de temiz havanın tadını çıkardı.

Çiğli ilçesinde yaklaşık 130 türden binlerce hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı'nda ailelerin ziyaret ettiği yerlerden oldu. Hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu İzmir'de, denize ya da plaja gidemeyenler hayvanat bahçesinin yolunu tuttu. 3 çocuğu ve eşiyle birlikte parkı gelen Harun Avşar, Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 yıl önce hizmete açılan tesisin ziyaretçilerinden oldu. Avşar, "Bornova'da oturuyorum. Çocuklarım çok istedi. Biz sürekli geliyoruz. Doğal yaşamı seviyoruz. Denize havuza gitmektense burayı tercih ettik" diye konuştu. Torunları ve ailesiyle birlikte Doğal Yaşam Parkı'nı gezen Gülseren Kaya ise, serbestçe dolaşan tavus kuşunun fotoğraflarını çekti. Hayvanlarla iç içe olmanın kendisine keyif verdiğini ifade eden Kaya, "Bayramı değerlendirelim dedik buraya geldik. Torunlarım tatile geldiler. Onlarla birlikte olmak çok güzel bir duygu. Gelinim Mersin'den geldi. Ona gösterelim dedik. Orada böyle bir yer yok. Kurbanımızı yarın keseceğiz, burayı bugün gezelim dedik" dedi. Çocuklarının talebi üzerine hayvanları yakından gördüklerini kaydeden Yavuzhan Ekici, "Bayramın birinci günündeyiz. Çocuklar uzun süredir pandemiden ötürü dışarı çıkamıyordu. Bugün fırsatı değerlendirelim istedik. Herkesin bayramını kutlarız" dedi. Kızı Sümeyye Ekici (10) ise, "Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Burada kurt, zürafa, yılan, kaplumbağa gördüm çok ilgimi çekti" dedi.

BAYRAMDA PLAJ YERİNE DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARET
BAYRAMDA PLAJ YERİNE DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARET
BAYRAMDA PLAJ YERİNE DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARET
BAYRAMDA PLAJ YERİNE DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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