Bayramda para transferi olur mu? 2021 Kurban Bayramı'nda EFT ve havale yapılıyor mu? Mobil bankacılık veya ATM ile havale eft işlemleri yapılıyor mu?
Kurban Bayramı nedeniyle resmi kurum, kuruluşlar, bankalar kapalıdır. 9 günlük tatil boyunca sıklıkla araştırılan konular arasında Bayramda para transferi olur mu? Bayramda mobil bankacılık ile para gönderilir mi? soruları yer alıyor. Fast ile gönderme yapmak isteyenler ise ücretlerin ne kadar olduğunu araştırıyor. Kurban bayramında mobil bankacılık ile ATM ile havale eft işlemleri yapılıyor mu?
Bayramda para transferi olur mu? Bayramda mobil bankacılık ile para gönderilir mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların bayramda açık olup olmadığını ve bayramda EFT ve havale işlemi yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. İşte Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Mobil bankacılık veya ATM ile havale eft işlemleri yapılıyor mu? sorularınıncevabı...
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?
20-21-22-23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı'na denk gelen günler resmi tatil olduğundan dolayı bankalar hizmet vermeyecek. Kurban Bayramı boyunca hiçbir banka çalışmayacak.
BAYRAMDA EFT VE HAVALE GEÇİYOR MU?
Kurban Bayramı'nın yanı sıra bütün resmi tatil günlerinde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Havale işlemiyse her gün her saat yapılabilir.
Ancak Fast işlemleri kapsamında para transferi gerçekleşmektedir.
20-21-22-23 Temmuz 2021 günlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar arası para transferi EFT, bir sonraki iş günü olan 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü gerçekleşir. Yani bugün EFT ile yapacağınız para transferi, haftaya pazartesi günü ilgili kişiye ulaşır.