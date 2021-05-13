Bayramda otogarda denetim
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Bayramda otogarda denetim

Bayramda otogarda denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda otogarda otobüslerde trafik kuralı ihlali ve pandemi denetimi yaptı.

Adana'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda otogarda otobüslerde trafik kuralı ihlali ve pandemi denetimi yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda tam kapanmada otogarda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaptı. Polis denetimlerde otobüs işletmelerinin tam kapanma nedeniyle yüzde 50 yolcu kapasitesine uyup uymadığını kontrol etti. Ayrıca başta emniyet kemeri olmak üzere diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlenirken, yolcu ve şoförlere trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı. - ADANA

Bayramda otogarda denetim
Bayramda otogarda denetim
Bayramda otogarda denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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