Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi 2021? Bayramda hangi yollar ücretsiz? Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüsü, FSM ücretsiz mi, ücretli mi?

12 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak edildi. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi 2021? Bayramda hangi yollar ücretsiz? Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüsü, FSM ücretsiz mi, ücretli mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri?

Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi 2021? Bayramda hangi yollar ücretsiz? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar hakkında da açıklamalarda bulundu.

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Bayram tatili 9 gün oldu bu kapsamda "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." açıklamalarına yer verildi.

BAYRAMDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Erdoğan açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de kaydeden Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.